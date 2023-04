Trovato vivo Giovannino Pinna, uno dei sub scomparsi

Trovato stremato al nono pettine di Platamona, sul posto i soccorritori

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato trovato in vita uno dei due sub naufragati ieri davanti alle coste di Stintino, nel Golfo dell'Asinara.

L’uomo, che è stato trovato stremato sulla spiaggia del nono pettine di Platamona (Sorso), indossava ancora la muta per le immersioni e il giubbotto salvagente. Nonostante la terribile esperienza delle tante ore trascorse in acqua sarebbe in buone condizioni di salute. A individuare il malcapitato a oltre 10 km di distanza dal luogo dell'incidente è stato un uomo intento a passeggiare.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale. Ai primi operatori sanitari giunti sulla spiaggia ha raccontato di essere stato trasportato lì dalla corrente.

Non c'è traccia invece dell'altro sub disperso, Davide Calvia. Le ricerche dei due erano state sospese questo pomeriggio alle 16 dalla Guardia Costiera a causa del forte vento di burrasca che soffiava sul nord ovest della Sardegna.