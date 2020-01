Incidente sulla SS 131. Perde il controllo dell'auto e si ribalta su un lato: feriti due fratelli

Sul posto la Polizia stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 17:30, un’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata su un lato al chilometro 116 della SS 131, direzione nord.

A bordo della vettura viaggiavano due fratelli di Ghilarza. Entrambi hanno riportato ferite e sono stati trasportati dal personale del 118 al Pronto soccorso di Oristano in codice giallo.

L'incidente ha causato anche rallentamenti.

Sul posto la Polizia Stradale di Laconi.