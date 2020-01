Centro Senologia Clinica e screening mammografico e vaccinazioni al Binaghi: ora è finalmente una realtà

La bellissima notizia al nosocomio di via Is Guadazzonis: mercoledì 22 gennaio 2020, ore 11.30, taglio del nastro

Di: Alessandro Congia

Domani mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 11.30, si terrà l’inaugurazione del Centro di Senologia Clinica e del Centro vaccinazioni dell’Ospedale Binaghi della Assl di Cagliari, via Is Guadazzonis a Cagliari.



Il Centro di Senologia Clinica e Screening mammografico, situato presso i locali dell’ospedale Binaghi, 1° piano, diretto dalla dott.ssa Maria Antonietta Barracciu, erogherà prestazioni di mammografie di screening per la prevenzione del tumore al seno e di senologia diagnostica.



Il Centro vaccinazioni di Igiene e Sanità Pubblica, diretto dal dott. Gabriele Mereu, situato nel corpo aggiunto dell’ospedale Binaghi, è costituito da 5 ambulatori operativi, con relative sale d'attesa, dedicati alle vaccinazioni pediatriche, per adulti e per i viaggiatori internazionali.



All’inaugurazione saranno presenti l’Assessore Regionale alla Sanità Mario Nieddu, il Commissario Straordinario Giorgio Carlo Steri, il Direttore amministrativo Attilio Murru e il Direttore Sanitario Maurizio Locci di ATS Sardegna



Saranno presenti, inoltre, il Direttore della ASSL di Cagliari Carlo Murru, il Direttore del Presidio Ospedaliero Unico Sergio Marraccini e la Direttrice del Centro di Senologia Clinica Maria Antonietta Barracciu; il direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Antonello Frailis e il Responsabile del Centro vaccinazioni SISP Gabriele Mereu.