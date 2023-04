A Nuoro un concorso sulla Panificazione

Appuntamento il 23 aprile

Di: Redazione Sardegna Live

Per la prima volta in Sardegna la Federazione Internazionale di Pasticceria ha organizzato un concorso sulla Panificazione su tre categorie. Pane Tradizionale, pane decorato e Dolce da forno che mai può mancare in una panetteria.

Il concorso organizzato dal Delegato Regionale maestro Manolo Albano ha previsto tre giurie i cui componenti sono parte dell'equipe eccellenza della Pasticceria e Panificazione della Federazione. Autentici Maestri che dovranno giudicare o capolavori provenienti da tutta la nostra Sardegna.

Uno spettacolo che avrà come protagonista “IL PANE”: al mattino un convegno sull’importanza del lievito madre per concludersi con una passerella di pani che saranno giudicati da ben 18 giurati.

L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare.