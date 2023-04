Sgarbi in Sardegna per la mostra dell’artista Anna Gardu, tra buon cibo e musica

Il Sottosegretario alla Cultura prova anche a suonare l’organetto, ma i presenti gli consigliano di smettere: “Fra poco piove”

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Facebook Anna Gardu

Vittorio Sgarbi ha trascorso qualche in giorno in Sardegna “tra un pranzo e una cena, tra una processione e una comunione” (video in basso).

Ma a spiegare il vero motivo della visita è lo stesso Sottosegretario alla Cultura: “Sono venuto per la mostra di Anna Gardu in esposizione a Irgoli nella chiesa di Santu Miali”.

Questa volta, l’incredibile artista dolciaria di Oliena, più volte scelta per rappresentare la Sardegna a livello internazionale, ha ripercorso attraverso i dolci una sua idea di “Via Crucis” in una mostra inaugurata sabato scorso a Irgoli.

“La Gardu – ha commentato Sgarbi - è un’artista che ammiro molto e della quale ho mostrato la sua arte nei luoghi importanti (Expo di Milano) davanti al mondo. Si permette di fare arte sacra, quella cullata dalla cultura occidentale per molti secoli. Si dimostra così sensibile e colta che applica la sua ricetta proveniente dalla tradizione con spirito di innovazione. Passa in questa mostra sulla Via Crucis dalla dimensione felice a quella drammatica. Un percorso difficile che non mi aspettavo e che lei ha affrontato in questo paese della sua terra, perché si sente profondamente sarda. Un’operazione così sofisticata poteva essere fatta a New York, proprio perché si tratta di un’opera d’arte contemporanea molto complessa. Lei però l’ha fatta qui, non a Parigi o a Milano”.

Dunque, il Sottosegretario, che nei giorni scorsi ha anche incontrato la maestra Marisa Francescangeli, che insegna nella scuola primaria di San Vero Milis, sospesa, con stipendio ridotto, per aver fatto recitare un'Ave Maria ai suoi alunni, ha trascorso la Pasqua in Sardegna, ha visitato il territorio del nuorese e ha voluto anche provare a suonare l’organetto.

Ecco la sua “esibizione” in un video pubblicato in maniera giocosa da Anna Gardu.