Le previsioni per domani, martedì 21 gennaio

È ancora in vigore (con scadenza alle 15.00 di domani), l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge.

Di: Redazione Sardegna Live - Fonte Arpas

Il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha prorogato la criticità ordinaria (allerta gialla) per rischio idrogeologico nell’Iglesiente, Campidano Flumendosa Flumineddu e Gallura. In questi due bacini è anche confermata l’allerta gialla per rischio idraulico.

È ancora in vigore (con scadenza alle 15.00 di domani), l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge.

Previsioni per martedì 21 gennaio 2020

Cielo nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio, con cumulati moderati sul settore orientale e deboli sul settore sud-occidentale. Cielo nuvoloso altrove.

Temperature: in aumento in entrambi i valori.

Venti: moderati o localmente forti da Est Sud-Est, forti lungo le coste.

Mari: molto mossi o agitati, localmente molto agitati sul settore meridionale.

Previsioni per mercoledì 22 gennaio 2020

Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore orientale e meridionale; attenuazione dei fenomeni nel corso della mattina. Cielo nuvoloso altrove.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento.

Venti: moderati da Sud-Est con rinforzi sino a forti sulle coste meridionali e sulla Gallura. Attenuazione nella seconda parte della giornata.

Mari: molto mossi o agitati con moto ondoso in attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso e non si escludono deboli precipitazioni sul settore orientale. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o moderati da Est Sud-Est tendenti all'attenuazione e alla variabilità nel corso della giornata di venerdì. I mari saranno generalmente molto mossi con moto ondoso in graduale attenuazione.