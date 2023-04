A Norbello arte, musica e cucina si incontrano ne "L'Avvelenata", trattoria dei cantautori

Murales, libri, strumenti, jukeboxe e serate a tema: la taverna - pizzeria e griglieria - è dedicata ai grandi volti del cantautorato italiano. Ecco tutte le peculiarità del nuovo ristorante norbellese

Di: Giammaria Lavena

Arte e creatività ancora protagoniste a Norbello. Nel piccolo centro dell’Oristanese è stata inaugurata giovedì 6 aprile “L’Avvelenata, la Taverna dei Cantautori Italiani”. Trattasi di un locale tematico, dedicato appunto ai grandi artisti della musica italiana, nato dalla rivalorizzazione di un locale comunale. All’interno numerosi i richiami alla musica italiana: libri, jukebox, strumenti musicali e murales a tema, in stretta continuità col progetto sul Museo del Fumetto.

Il sindaco Matteo Manca ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’avvio di questo singolare progetto “artistico-culinario”. “E' un motivo di grande orgoglio avere nel nostro paese una realtà come questa – afferma –, sicuramente unica nel panorama regionale. E' stata realizzata con lo scopo di riqualificare un locale comunale, aggiungendo un nuovo servizio al paese e creando occupazione (sono impiegate 5 persone delle quali 3 locali)”.

“Il risultato finale è coerente con l'idea di continuare a trasformare il paese in un piccolo centro ricco di attrazioni culturali – spiega il primo cittadino – che uniscono la tradizione a forme d'arte e di cultura a livello nazionale. Richiama il nostro Parco della Musica e delle Parole e presenta una parte a fumetti, collegata al nostro Parco e Museo del Fumetto”.

La taverna, aggiunge Manca “propone un menu di pizze diverso da quello del territorio e la possibilità di ascoltare dei dischi nel jukebox e di sfogliare libri e riviste sui cantautori italiani”. Il sindaco e l’amministrazione comunale rivolgono poi “tantissimi auguri al gestore Fabio Manca e a sua moglie Antonella e un ringraziamento per aver creduto nel nostro progetto”.

A Fabio Manca, cittadino di Norbello, il compito dunque di portare avanti l’attività. “Da norbellese ho sempre avuto il desiderio di gestire un’attività nel mio paese – spiega il ristoratore –, ma non avendo avuto la possibilità nel 2007 ho aperto la mia pizzeria ad Abbasanta. Il sogno rimasto incompiuto si è potuto realizzare ora grazie al progetto proposto dall’amministrazione comunale, che tra l’altro è attinente ad una mia grande passione: il cantautorato italiano”.

“Già dal nome è facile intuire la peculiarità del locale, ho voluto renderlo singolare nella nostra zona scegliendo un prodotto come la pizza napoletana – rivela –, abbinata alla griglieria nella quale si potranno gustare carni locali. Il mio obiettivo sarà quello di organizzare eventi musicali inerenti al genere del cantautorato”.

L’innovativa proposta ha già conquistato la comunità: “Sin dai primi giorni la risposta della clientela è stata soddisfacente e quasi inaspettata – commenta Manca –, dando così valore al mio lavoro e a quello di tutta l’amministrazione che colgo l’occasione per ringraziare. Il mio augurio – conclude – è che l’Avvelenata diventi un punto di riferimento per chi ama la buona cucina/pizzeria e per chi ha la passione per la buona musica, con la speranza di essere finalmente ‘originali’”.