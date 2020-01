Carceri, Maria Grazia Caligaris: “Nuovo anno, vecchi problemi, 3 istituti sono oltre il limite regolamentare di capienza”

La denuncia di Socialismo Diritti Riforme: “Saturo l’istituto di Alghero, al limite Lanusei e Nuoro”

Di: Alessandro Congia

“E’ iniziato all’insegna dei vecchi problemi il nuovo anno nelle carceri della Sardegna. La conferma arriva dai dati del Ministero della Giustizia che presentano un quadro significativo sulla presenza oltre il limite regolamentare in tre Istituti. La situazione più pesante a Oristano-Massama dove, a fronte di 265 posti, sono ristrette 280 persone (+105,6%). Quasi tutti ergastolani in regime di AS3 con circa 150 Agenti di Polizia Penitenziaria”.

Lo sostiene in una nota Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, facendo osservare che “i dati del Ministero, aggiornati al 31 dicembre 2019, sono una fotografia molto approssimativa della realtà perché la disponibilità dei posti nelle celle varia quando ci sono lavori in corso per adeguamento dei locali, come nel caso di Nuoro, ma la circostanza non appare nel resoconto”.

“Così nei dati dell’Ufficio statistiche del Ministero a “Badu ‘e Carros” – sottolinea Caligaris – sono indicati 381 posti e 282 detenuti. In realtà una sezione di circa 90 posti è chiusa per lavori ne consegue che i ristretti hanno a disposizione circa 290 posti. Anche Nuoro, che ospita peraltro alcuni esponenti legati al terrorismo islamico, è quindi ormai prossimo alla saturazione come Lanusei (28 presenza per 33 posti) e Alghero (156 su 156). Va meglio a Tempio con 153 presenze per 168 posti”.

“Sono oltre il limite regolamentare, benché in misura minore, anche Cagliari-Uta (565 presenze per 561 posti, con una sezione di circa 30 detenuti in regime AS) e Sassari-Bancali (460 su 454 con una novantina al 41bis). Frattanto – si legge ancora nella nota di SDR – sono ripresi i lavori, la cui conclusione è prevista per il 26 agosto prossimo, nel Padiglione destinato al regime di massima sicurezza a Cagliari-Uta. E’ quindi previsto, entro l’anno, l’arrivo di una novantina di personaggi di spicco della criminalità organizzata. Ciò comporterà il trasferimento degli attuali AS nelle strutture di Tempio, Massama e Nuoro”.

“Dobbiamo segnalare ancora una volta, purtroppo, che le Colonie Penali con 692 posti sono occupate solo per poco più della metà. Ci sono infatti complessivamente 364 detenuti prevalentemente stranieri. Nella Casa di Reclusione di Arbus su 100 ristretti 82 sono stranieri; a Mamone sono 139 su 175 mentre a Isili sono 44 su 89. Insomma il più volte annunciato rilancio delle Colonie ancora non si è verificato. Sono infatti un ricordo gli anni in cui le produzioni agricole e lattiero-casearie erano un vero fiore all’occhiello dell’amministrazione penitenziaria”.

“Con il nuovo anno non è cambiato neppure il numero dei Direttori. La Sardegna si distingue per la gravissima carenza (4 su 10 Istituti) a cui si aggiungono altri numeri deficitari. Oltre agli Agenti, il cui deficit non è mai stato colmato, sono ridotti all’osso gli amministrativi e, in alcune realtà importanti come Cagliari-Uta, anche i funzionari giuridico-pedagogici. Insomma – conclude Caligaris – è arrivato il momento di un intervento serio da parte del Ministero e del Dipartimento per garantire a ciascuno i diritti”.