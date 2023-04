Cade dalla finestra e muore. Addio all'ex bomber dell'Ozierese Carta

Choc in città, l'incidente questo pomeriggio

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Ozieri, dove un assicuratore di 60 anni, Giovanni Carta, è morto dopo essere caduto dalla finestra del suo appartamento, al primo piano di una palazzina in località Tramentu.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe precipitato nel vuoto dopo essere inciampato mentre riparava una tapparella. L'impatto col suolo è stato violentissimo, inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione.

Carta era molto noto in tutto il territorio per via del suo passato da calciatore di talento. Aveva militato come attaccante nell'Ozierese, nel Pattada e nella Frassati.

"Improvvisamente ci ha lasciati il nostro fratello Giovanni Carta - scrive su Facebook la Parrocchia San Francesco d'Assisi di Ozieri -. La nostra preghiera accompagni la sua anima verso l'abbraccio del Padre e sia di vicinanza e conforto alla moglie Simonetta, ai figli Mauro, Valeria con Vittorio e Matilde e a tutti i suoi familiari. Il giorno e l'ora del funerale saranno comunicati in seguito".