Sassari. Oggi la consegna degli encomi agli agenti della Polizia locale

Stamattina la messa nella Chiesa di San Pietro

Di: Antonio Caria

È stata celebrata questa mattina, nella Chiesa di San Pietro, la messa in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale. Alla funzione religiosa, celebrata dall’Arcivescovo Gian Franco Saba, hanno partecipato le massime autorità civili e militari della provincia.

L’occasione è stata utile anche per la consegna degli encomi al personale per particolari atti di merito. Il tenente Emanuele Fresi, gli assistenti capo Fabrizio Desole, Franca Morittu, Franco De Cherchi, Giuseppe Mossa, Alessandro Zedda li hanno ricevuti dalle mani della prefetta Maria Luisa D'Alessandro, “Per aver condotto una complessa indagine rivolta a stroncare un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che aveva come vittime gli studenti, conclusasi con 7 misure cautelari”.

Il sindaco Gian Vittorio Campus ha consegnato un encomio al tenente Emanuele Fresi, agli assistenti capo Fabrizio Desole, Franca Morittu, Franco De Cherchi, Giuseppe Mossa, Alessandro Zedda “Per aver condotto una complessa indagine rivolta a stroncare un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che si realizzava quotidianamente nell'area dei giardini pubblici di via Tavolara, conclusasi con 3 misure cautelari e con il sequestro di 500 grammi di sostanza stupefacente”.

Infine il comandante provinciale dei Carabinieri Dionisio De Masi ha consegnato il riconoscimento al maresciallo Roberto Demuro “Per aver tratto in arresto l'autore di una rapina impropria perpetrata in centro città”.

Nel piazzale antistante la Chiesa sono stati esposti alcuni tra i mezzi più moderni in dotazione al Comando di via Carlo Felice.