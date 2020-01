86enne evade da domiciliari e viene trovato al night dai carabinieri

Si trovava con due donne a trascorrere momenti spensierati all'insegna del divertimento

Di: Redazione Sardegna Live

È stato più forte di lui. La passione per il night club è stata galeotta per un 86enne che a Valledoria, in provincia di Sassari, è evaso dai domiciliari per andare a passare una serata 'in libertà' in un locale.

L'anziano, che si trovava ai domiciliari per ricettazione, ha lasciato di stucco i carabinieri. I militari, infatti, in occasione di un controllo di routine nella sua abitazione non hanno trovato l'86enne al suo posto, in casa, dove avrebbe dovuto rimanere visto il regime di reclusione cui era sottoposto.

Ma la sorpresa più grande per i militari della stazione del comune del nord della Sardegna, un centro di 4300 anime circa, è stata avere trovato il vegliardo evaso in un locale notturno della zona, intento a intrattenersi in piacevole compagnia femminile, con due donne di origine straniera, a trascorrere momenti spensierati all'insegna del divertimento.

Per l'intraprendente 86enne, che è stato bloccato nei giorni scorsi dagli uomini dell'Arma alla fine della rocambolesca evasione, sono stati disposti di nuovo gli arresti domiciliari.

In attesa del processo che stabilirà quale misura disporre per l'uomo che, nonostante la sua avanzata età, è evaso attratto dal richiamo irresistibile della vita da night.