Commercio ambulante a Cagliari. Proseguono i controlli di Polizia locale e Guardia di Finanza

Sanzionati due venditori a Marina Piccola e in via Sant'Alenixedda

Di: Antonio Caria

Vanno avanti i controlli della Polizia municipale e della Guardia di Finanza di Cagliari sui venditori ambulanti. Le zone interessate, la scorsa settimana, sono state Marina Piccola, il quartiere del Poetto, in via Sant'Alenixedda, quello di San Benedetto e via Quirra nel quartiere di Is Mirrionis, nell'ambito di una più ampia programmazione di attività d’intervento.

Due le irregolarità accertate: a Marina Piccola un esercente abusivo secondo quanto riferito, effettuava la vendita di oggettistica senza le prescritte autorizzazioni mentre nella via Sant'Alenixedda un venditore ambulante di frutta e verdura esponeva alla vendita la merce sul marciapiede senza il regolare titolo abilitativo.

Sequestrata anche merce mentre i prodotti alimentari, dopo il controllo da parte dell'Ats Sardegna Assl di Cagliari, che ne ha certificato la non tracciabilità e, quindi, la mancanza di requisiti di “sicurezza alimentare”, si è sono stati distrutti.