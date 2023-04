Guspini. Dopo furto alla Lidl il giorno dopo tenta il bis, ma lo attendevano i carabinieri

Denunciato un pensionato di Villacidro

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, a Guspini, un 68enne pensionato di Villacidro è stato denunciato dai carabinieri della locale Stazione per furto aggravato e continuato. Secondo quanto riferito, venerdì scorso l'uomo era riuscito a sottrarre dal reparto dedicato al bricolage della Lidl 7 saldatori, 2 smerigliatrici ed ulteriore attrezzatura per un valore complessivo di oltre 300 euro.

Il giorno successivo avrebbe pensato di ripetere l'impresa dal momento che la prima incursione gli era andata bene. Nel frattempo però la responsabile del punto vendita aveva sporto denuncia ai carabinieri, e l'uomo era atteso al varco.

Dopo aver imboscato nel proprio giubbotto ulteriore materiale da hobbistica, come dischi per flessibile, quattro coltelli in porcellana ed ulteriori oggetti per oltre 200 euro, avrebbe cercato di superare la barriera delle casse dal varco dedicato a chi non ha compiuto acquisti.

Fermato dagli operatori della vigilanza e immediatamente dopo dai carabinieri ha consegnato loro la refurtiva del momento. Davanti a chiare contestazioni e alla prospettiva di subire una perquisizione domiciliare da parte dei militari dell'Arma, l'uomo ha ammesso anche il furto del giorno precedente e riconsegnato il tutto nel corso della successiva perquisizione domiciliare, eseguita dai militari dell'Arma.

L'intera refurtiva è stata subito restituita alla responsabile del punto vendita.