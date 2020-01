Auto fuori strada sulla quattro corsie Sassari - Alghero

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Polizia stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 9:15 un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada.

L’incidente è avvenuto sulla quattro corsie Sassari-Alghero al chilometro 8,250.

Il conducente alla guida è stato prima soccorso dai Vigili del fuoco giunti immediatamente sul posto e poi affidato al personale sanitario del 118.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia stradale che ha garantito la sicurezza delle operazioni di soccorso e la viabilità.