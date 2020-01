Incidente sulla statale 131 Dcn all'altezza di Ottana: momenti di paura per una mamma e la figlia di 4 anni

Immediato l'intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la Statale 131 Dcn all’altezza di Ottana in direzione Abbasanta.

A bordo di una Seat Cordoba, con alla guida un 30enne di Siamaggiore, viaggiavano anche la moglie e la figlia di 4 anni, quando l’auto è andata a urtare un’Alfa Romeo 159 che si era appena immessa sulla Statale.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile e della stazione di Ottana e il personale medico del 118.

Madre e figlia sono state accompagnate all’ospedale San Francesco di Nuoro per le cure necessarie. Secondo quanto riferito non verserebbero in pericolo di vita.

I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.