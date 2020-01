Un patto per rilanciare Castelsardo

Incontro di oltre 4 ore tra Comune e Federalberghi-Confcommercio provinciale

Di: Antonio Caria

Si è tenuto, nei giorni scorsi, un incontro tra Federalberghi- Confcommercio provinciale e l’Amministrazione comunale di Castelsardo per parlare delle problematiche e delle opportunità di crescita di una delle più rinomate località turistiche della Sardegna.

Oltre 4 ore di incontro in cui si è parlato di decoro urbano in gestione degli arenili, miglioramento della qualità e della fruibilità degli stessi, mobilità urbana e territoriale, di contrasto all’abusivismo, di impiego concertato dell’imposta di soggiorno,di accessibilità, di rafforzamento dei servizi turistici, del Piano Urbanistico comunale e di Utilizzo dei litorali di avvio di una adeguata web strategy e di promozione congiunta dei principali siti di interesse.

Gli altri argomenti hanno riguardato il miglioramento dell’intrattenimento serale, il Porto turistico, il rafforzamento degli eventi e della loro promozione e una maggiore interazione con Rete metropolitana, aeroporti, porti ed altri Soggetti territoriali.

Per Federalberghi-Confcommercio è fondamentale promuovere il potenziamento della competitività dell’offerta turistica di Castelsardo e la sua presenza sui mercati nazionali ed esteri. Dal canto suo, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Capula intendono a breve convocare un tavolo di confronto per rafforzare la proficua interlocuzione avviata fra le parti ma soprattutto per entrare maggiormente nel dettaglio delle varie questioni affrontate e per attivare gli interventi e le sinergie concordate.