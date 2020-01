Mauro Pili a processo per aver denunciato i fatti di Teulada: domattina prima udienza in Tribunale

Lo annuncia il leader di Unidos, domattina ore 9 nel palazzo di Giustizia, si apre il processo

Di: Alessandro Congia

“Nell'udienza di domani è previsto il mio interrogatorio, risponderò con fermezza e puntualmente a tutte le accuse, destituite di ogni fondamento, rivoltemi dai generali e dal Ministero della Difesa generali che mi accusano di resistenza a pubblico ufficiale (art.357 c.p.) e istigazione a delinquere (art.414 comma 2 c.p.) accuse infamanti alle quali risponderò con atti e documenti, punto per punto”.

L’ex Governatore della Sardegna e leader di Unidos, Mauro Pili, annuncia la sua ‘battaglia’ legale per “un processo che consentirà di far emergere gli atti persecutori di generali e ministri contro la mia azione istituzionale e politica, atti tutti protesi a nascondere i misfatti consumati dentro il poligono militare di Teulada” – afferma Mauro Pili - risponderò a tutte le domande dei giudici, del pubblico ministero e degli avvocati e come ho già annunciato rinuncerò alla prescrizione di qualsiasi eventuale reato. Sarei curioso – conclude Pili - di vedere in faccia anche quei generali e ufficiali che mi accusano, vorrò vedere se avranno il coraggio di presentarsi al processo”.