Getta la droga alla vista della polizia: nei guai 48enne

L'uomo è stato fermato in via Via Seruci

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri, domenica 19 gennaio, la Polizia, in via Via Seruci a Cagliari, ha notato un uomo che dopo essersi accorto della presenza dei poliziotti ha gettato terra degli involucri.

Nei guai, come riferito dagli investigatori, è finito G.P. 48enne, immediatamente bloccato e identificato dagli agenti che hanno anche recuperato le otto bustine di plastica, di cui l’uomo si era liberato poco prima, contenti 1,20 grammi di eroina e 0,25 di cocaina.

Il 48enne è stato indagato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente.