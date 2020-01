Il padre tiene fermo il rivale, lui lo accoltella: 24enne in manette per tentato omicidio

Per gli inquirenti il fendente all'addome doveva essere letale, la vittima salva per puro caso

Di: Redazione Sardegna Live

Un 24enne di Villagrande Strisaili, Federico Ecca, è stato arrestato dai carabinieri di Arzachena, dove risiede, con l'accusa di tentato omicidio.

Il gip di Lanusei ha emesso l'ordinanza nell'ambito delle indagini su quanto accaduto il 4 settembre 2019 davanti al bar "Euro" di Villagrande. In quell'occasione il giovane, già noto alle forze dell'ordine, in seguito a una discussione nata al bar per futili motivi avrebbe aggredito insieme al padre Andrea Guglielmi ferendolo con una coltellata all'addome.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti l'arrestato avrebbe accoltellato il rivale con un fendente che voleva essere letale e solo per caso la vittima si salvò. Ad aiutare l'aggressore il padre, che teneva fermo il ferito.

Il giovane si trova ora ai domiciliari, mentre per il padre è scattata la denuncia per lesioni.

Gli investigatori starebbero facendo chiarezza sulla posizione di altre due persone coinvolte.