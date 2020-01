Nuova rotatoria a Pirri: da via Stamira e via Verga si arriverà a Barracca Manna

L’annuncio del consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello

Di: Alessandro Congia

“Un plausoagli uffici Mobilità di Cagliari perché finalmente si è superato l'ultimo ostacolo legato alle autorizzazioni per i lavori di via Stamira e di via Verga. Verrà realizzata la rotatoria in via Stamira, con l'apertura della via Verga, questo consentirà di accedere direttamente al quartiere di Barracca Manna. Progetto previsto dalla scorsa Amministrazione Comunale con un finanziamento di 1 milione e 800mila”.

Se ne parla dal 2015, con un iter burocratico che è stato fatto ed è ormai giunto a conclusione. L’annuncio è del consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello, il quale esulta per un risultato tanto atteso per quella zona: “Migliorarerà i collegamenti del quartiere di Barracca Manna e con esso, di Pirri – sottolinea l’esponente di palazzo Bacaredda – la nuova rotatoria alleggerirà anche e soprattutto il traffico che oggi intasa il centro di Pirri".

Entusiasta anche il professor Andrea Scano, (ex consigliere, che tra l’altro era alla guida anni fa della Commissione urbanistica del Comune di Cagliari) che seguì da vicino tutto l’iter della viabilità nell’ambito di un preciso Piano di Risanamento della zona.