Sardegna ultima regione in Italia per numero di figli: valori sotto l'uno

Per il terzo anno di fila è l'unica regione con fecondità al di sotto dell'unità

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna è la regione con più basso tasso di natalità in tutta Italia. Lo si apprende dal report con il quale l'Istat lancia l'allarme sulla natalità in Italia, che ha raggiunto l'anno scorso il livello più basso mai registrato.

La regione con la fecondità più alta è il Trentino-Alto Adige, con un valore pari a 1,51 figli per donna, a seguire Sicilia e Campania, che registrano valori molto più bassi, rispettivamente 1,35 e 1,33.

La Sardegna, con un valore pari a 0,95, per il terzo anno consecutivo è l'unica regione con fecondità al di sotto dell'unità. Numeri decisamente contenuti anche per Molise e Basilicata, con un valore di 1,09 figli per donna.