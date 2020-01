Scoperti i ladri delle bancarelle di Natale, la Polizia denuncia due persone

Ecco cosa era accaduto in piazza Eleonora

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato, nello specifico la squadra Mobile della Questura di Oristano, su disposizione della locale Procura della Repubblica, dopo un’ accurata attività di indagine, ha identificato e denunciato gli autori dei furti commessi all’interno di alcune “bancarelle di Natale” che, in occasione delle festività, erano state allestite in Piazza Eleonora.

I due soggetti, residenti in Oristano e gravati da numerosi precedenti di polizia, sono stati identificati quali autori, in momenti differenti, del danneggiamento del gazebo e dei successivi furti di numerosi monili custoditi all’interno delle predette bancarelle che, durante l’orario di chiusura, venivano coperte con dei tendoni.

Il minuzioso lavoro dei poliziotti, che hanno visionato ore di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadina, ha consentito di ricostruire le dinamiche dei due furti, avvenuti qualche giorno prima di Natale, e di acquisire gli elementi necessari per l’individuazione degli autori.

La Procura della Repubblica ha quindi disposto le perquisizioni delle abitazioni di N.G.L. classe 1963, residente ad Oristano e M.G. classe 1972, residente a Santa Giusta, ad esito delle quali gli uomini della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato gran parte della refurtiva sottratta dall’interno delle bancarelle, poi riconsegnata ai legittimi proprietari.

Inoltre, durante la perquisizione, nell’abitazione di uno dei due denunciati, è stata rinvenuta una bicicletta da corsa asportata in città lo scorso ottobre; per questo motivo il proprietario è stato anche denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.

Dopo le perquisizioni i due sono stati condotti presso gli uffici della Questura e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, innanzi alla quale dovranno rispondere dei reati di danneggiamento, furto aggravato e ricettazione.