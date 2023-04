Porto Torres. Attentato incendiario nella notte: distrutte 3 auto

Si indaga per risalire ai responsabili

Di: Redazione Sardegna Live

Attentato incendiario nella notte a Porto Torres. Tre auto sono finite sotto la morsa delle fiamme, che hanno distrutto i mezzi. Una Bmw, una Opel e una Peugeot 106 le vetture: il rogo, partito da una delle tre auto, è stato appiccato da ignoti in via Sassari.

Il fatto è avvenuto proprio sotto le abitazioni dei proprietari. Ridotte in cenere due delle tre autovetture, una fortemente danneggiata. L'allarme è arrivato da alcuni abitanti della zona. Sul posto i Vigili del Fuoco che, per quanto possibile, hanno tentato di limitare i danni e hanno provveduto a mettere l'area in sicurezza.

Intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'accaduto. Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, ma quella di incendio doloso rimane l'ipotesi più accreditata.