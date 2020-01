Tutti pazzi per il Cartoon Fest alla Fiera: ci sarà anche il cantante di Dragon Ball, Giorgio Vanni

Ecco quando sarà l’evento in città, all’interno del quartiere fieristico di viale Diaz a Cagliari

Di: Alessandro Congia

Ogni mezz’ora, sul palco del Cartoon Fest e nei vari stand, si alterneranno eventi ed iniziative per far felice tutta la platea indipendentemente dall’età: laboratori, esibizioni, concerti, spettacoli di magia, luna park, giochi gonfiabili, cacce al tesoro e tanto altro.

Attesi dunque, tra gli altri, Giorgio Vanni (cantante noto per le sigle di Dragon ball, Pokemon, Detective Conan, One Piece), Clara Serina (Lady Oscar, L’Uomo Tigre, Gigi La Trottola), Douglas Meakin (Candy Candy, Sampei).

Dal 14 al 16 febbraio ritorna in Sardegna il “Cartoon Fest”, l’appuntamento più atteso dagli amanti dei cartoni animati e del mondo fantasy organizzato dal team Invitas. Il polo fieristico per tre giorni dalle 10 alle 22, si trasformerà in un gigantesco villaggio animato, dove i più piccoli potranno incontrare i loro beniamini e i più grandi potranno fare un tuffo nostalgico nel passato.

Cosplay, animazione, laboratori

Sarà una grande festa di colori, laboratori, giochi, gonfiabili, zucchero filato, animazioni, musica, street food, tradizioni, arte e cultura. Un’atmosfera di festa, gioco e divertimento per coinvolgere mamme, papà e bambini con i filmati dei vecchi cartoon e le loro sigle a fare da colonna sonora.