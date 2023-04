Scontro tra auto sa Villacidro, grave una 67enne

La donna trasportata al Brotzu, ferito anche un 78enne

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 67 anni è finita in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Villacidro. La malcapitata è ricoverata nel reparto di Rianimazione.

A riportare traumi e ferite anche un 78enne trasportato in codice giallo all'ospedale di San Gavino Monreale.

Lo schianto attorno alle 15 lungo la strada provinciale 60. La Fiat Panda condotta da un 68enne, con a bordo la 67enne, per cause non ancora accertate è andata a scontrarsi contro una Yaris guidata dal 78enne. L'impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri e l'Elisoccorso che ha trasportato la donna al Brotzu.