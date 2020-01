Tentata rapina in farmacia: fermato un sospettato nella notte

Aveva tentato di rapinare la farmacia Loddo, nei giorni precedenti il colpo era andato a segno presso il market Frongia

Di: Redazione Sardegna Live

Potrebbe essere il responsabile della rapina andata in fumo ieri sera in via Cagliari l'uomo fermato questa notte dalla polizia di Oristano.

Un malvivente era entrato nella farmacia Loddo per compiere una rapina scappando però a mani vuote. La stessa persona aveva messo a segno un colpo giovedì presso il market Frongia.

Era l'una di notte quando gli agenti della Squadra mobile, impegnati per individuare il responsabile del colpo fallito, hanno intercettato un sospetto.

Maggiori dettagli verranno forniti in giornata.