Omicidio Monni-Masala: fissata l'udienza in Corte d'Assise d'Appello per Alberto Cubeddu

Condannato in primo grado all’ergastolo per gli omicidi di Gianluca Monni e Stefano Masala

Di: Redazione Sardegna Live

È fissato per il 28 febbraio prossimo innanzi alla Corte di Assise d'Appello di Sassari il processo d'Appello ad Alberto Cubeddu, 23 anni di Ozieri, condannato in primo grado all’ergastolo per gli omicidi dello studente di 19 anni di Orune Gianluca Monni e del 29enne di Nule Stefano Masala (di cui non è mai stato trovato il corpo), avvenuti tra il 7 e l'8 maggio 2015.

A darne notizia è l'avvocato Gianfranco Piscitelli, anche presidente di Penelope Sardegna Onlus che “dai primi istanti della scomparsa è sempre stata vicina ai familiari di Stefano, battendosi per il suo ritrovamento”.

"Vogliamo verità e giustizia per Stefano. Chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo".