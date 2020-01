Volo Olbia-Roma, paura a bordo dell’aereo invaso dal fumo

Eseguito un atterraggio d’emergenza dopo soli due minuti dal decollo

Di: Redazione Sardegna Live

Gli oltre cento passeggeri a bordo del volo AirItaly in partenza da Olbia e diretto a Roma hanno vissuto attimi di paura.

Questa sera, intorno alle 19,30, il velivolo decollato da un paio di minuti all’improvviso si è riempito di fumo e un’acre puzza di bruciato.

Le assistenti di volo hanno assistito i passeggeri cercando di non perdere la calma e farli star tranquilli. Poco dopo il comandante ha avuto il via libera per invertire la rotta e fare rientro all’aeroporto do Olbia dove è stato effettuato un atterraggio d’emergenza.

L’aereo ora è sottoposto ai controlli degli operatori per capire cosa è accaduto a bordo. I passeggeri partiranno alle 22,40 con un altro aereo.