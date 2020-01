Condannato all’ergastolo l’uomo che uccise l'ex e ferì il fidanzato

Il processo si è svolto con rito abbreviato, quindi a porte chiuse

Di: Redazione Sardegna Live

Condanna all'ergastolo per Ettore Sini, l'ex agente penitenziario di 49 anni di Ozieri sotto processo a Nuoro con l'accusa di aver ucciso la sua ex, Romina Meloni, e ferito gravemente il nuovo compagno della donna, Gabriele Fois, entrambi 49enni, il 31 marzo dello scorso anno nell'appartamento del capoluogo in cui la coppia viveva.

Il gup Claudio Cozzella ha emesso la sentenza dopo 3 ore di camera di consiglio. L'imputato era in aula. Il processo si è svolto con rito abbreviato, quindi a porte chiuse.