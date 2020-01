Tortolì. Al via le domande di risarcimento per i privati che hanno subito danni dall’incendio

Le domande possono essere presentate entro il 10 febbraio

Di: Redazione Sardegna Live

Come annunciato qualche giorno fa l’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente, delegato in materia di protezione civile ha stanziato quasi 5 milioni di euro per quattro comuni che, lo scorso anno, hanno subito ingenti danni da altrettanti incendi. Il Comune di Tortolì, a cui andranno 591 mila euro per il rogo scoppiato tra il 13 e il 14 luglio lungo il litorale di Orrì, informa i privati che sono aperti i termini per presentare richiesta di contributo per porre rimedio ai danni.

Sugli indirizzi della Regione il Comune ha pubblicato l'avviso per la concessione dei contributi economici ai privati che verranno concessi per: danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive.

Possono dunque presentare domanda coloro che hanno subito danni al patrimonio privato con l'esclusione delle attività afferenti al comparti agricolo e/o zoootecnico.

La delibera regionale 52/43 del 23 dicembre 2019 definisce i criteri per la determinazione e concessione dei contributi, a questa è allegata la documentazione necessaria per presentare domanda, scaricabile dal sito istituzionale e disponibile presso l'ufficio edilizia privata del Comune.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 febbraio 2020.