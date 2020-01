Cade dal pianale di un autocarro e batte la testa

Il titolare di una ditta di Quartu trasportato in ospedale in codice giallo

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente sul lavoro questa mattina nella zona industriale di Macchiareddu, a Uta.

Vottima il titolare di una ditta di Quartu Sant'Elena che stava lavorando al campionamento delle acque sotterranee. Era impegnato a caricare la trivella cingolata su un autocarro quando è caduto dal pianale battendo la testa a terra con violenza. Fortunatamente il malcapitato non ha perso conoscenza.

Gli operai che hanno assistito alla scena hanno subito fermato il cavo del cingolato evitando spiacevoli conseguenze. Un'ambulanza del 118 ha trasportato il ferito al "Brotzu" di Cagliari in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Uta, gli uomini della Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro.