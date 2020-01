Freddo e possibili fiocchi di neve sul Gennargentu, ecco le previsioni per il week end

Cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite nelle ore centrali della giornata. Deboli rovesci isolati nelle prime ore del mattino sul settore settentrionale.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in leggero calo.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest in rinforzo nelle ore centrali della giornata, fino a forti sulla costa settentrionale. Attenuazione e tendenza alla variabilità dalla tarda serata.

Mari: mossi o molto mossi, localmente agitati sul settore nord-occidentale.