Alghero. Palazzo Doria sarà messo in sicurezza

Il Comune: “Salvaguardare lo stabile”

Di: Antonio Caria

Ridare un nuovo look a Palazzo Doria a Fertilia è uno degli obiettivi della Direzione Generale dell’Assessorato agli Enti Locali e del Comune di Alghero. Uno stabile dall’alto valore simbolico, ma che attualmente in condizioni di instabilità.

Una situazione di degrado certificata dai tecnici della Regione lo scorso 4 dicembre, nel corso di una perizia svolta alla presenza della Soprintendenza di Sassari e Nuoro. Inoltre, dalle ispezioni esterne si è constatato il sussistere di gravi rischi di caduta di materiali con pericolo per l’incolumità pubblica.

Ora si procederà alla messa in sicurezza dell’immobile, risalente agli anni quaranta, in attesa del progetto definitivo per la ristrutturazione e il restauro