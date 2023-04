Contrasto al gioco illegale: sequestrate nel cagliaritano 14 "macchinette"

Operazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

Di: Redazione Sardegna Live

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, hanno sequestrato in una sala giochi di Cagliari 14 apparecchi da divertimento non collegati alla rete telematica ADM e privi dei titoli autorizzatori.

Gli apparecchi rinvenuti erano provvisti di dispositivi a rulli, rulli virtuali e dispositivi a led ottici, atti a visualizzare le fasi di gioco e non presentavano le caratteristiche di conformità previste dall’art.110, comma 6 lett. a) del TULPS.

All’esercente, già noto all’Agenzia per aver installato apparecchi irregolari in altre sale giochi della Provincia, i funzionari hanno erogato sanzioni amministrative pecuniarie pari a 154.000 euro.

In caso di mancata oblazione è prevista, inoltre, la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre la confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute. All’interno degli apparecchi sequestrati, inoltre, sono state rinvenute somme pari a circa 2.700 euro.

Ancora una volta l’attività di intelligence sul territorio ha mostrato l’efficacia dell’azione di contrasto al gioco illegale.