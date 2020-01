E’ accusato di essere responsabile dell'omicidio di Massimo Piroddi: 20enne in manette

Proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Lanusei

Di: Ansa

Si chiama Daniel Loi, il giovane di 20 anni di Bari Sardo, arrestato stamattina e accusato di essere responsabile dell'omicidio di Massimo Piroddi, 44 anni operaio del paese ogliastrino.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, durante una lite tra i due, scoppiata per futili motivi ieri sera durante i festeggiamenti per Sant Antonio con i tradizionali falò, Loi avrebbe spinto violentemente Piroddi che avrebbe sbattuto la testa sui gradini di un marciapiede cadendo riverso in una pozza di sangue.

Il colpo è stato talmente forte che neanche i soccorritori del 118, arrivati subito sul posto, sono riusciti a salvargli la vita. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri della Compagnia di Lanusei attraverso gli interrogatori delle persone presenti in quel momento in corso Vittorio Emanuele.

Ulteriori elementi potrebbero arrivare anche dall'interrogatorio, da parte del magistrato di turno, del giovane arrestato per omicidio preterintenzionale.