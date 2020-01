Allarme roghi di auto nel cagliaritano, ancora incendi dolosi nella notte

Proseguono senza sosta i raid incendiari ai danni delle auto in sosta

Di: Alessandro Congia

Incendio autovetture nella notte, a Cagliari nel quartiere di Pirri, e a Selargius, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza le aree coinvolte.

Da segnalazioni pervenute alla sala 115 i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti tra la mezzanotte e l'una per due diversi incendi di autovetture in sosta a Pirri e Selargius.

Gli operatori delle squadre di pronto intervento hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le aree coinvolte: la prima autovettura in fiamme nel quartiere di Pirri in via Enrico Toti, un'altra autovettura e andata a fuoco in via Torino a Selargius, dove gli operatori VVF sono riusciti a limitare la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta vicini e alle strutture adiacenti. Le cause dei roghi sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, ma non si esclude, come sempre, l'azione dei piromani.