Insultato e criticato il Batman cagliaritano che regala il sorriso ai bambini malati

Il suo collega Spider-man: “Persone prive di fantasia, incapaci di dare una mano a chi ne ha più bisogno”

Di: Redazione Sardegna Live

Più volte Sardegna Live ha raccontato la storia del “Batman cagliaritano” che si aggira per le strade cittadine destando grande curiosità. Chi si nasconde dietro la maschera? Si tratta di Salvatore Monni, cagliaritano di 45 anni. Nella vita di tutti i giorni gestisce un negozio nella centralissima via Sassari, ma quando si cala nelle vesti di Batman diventa il supereroe di tutti i bambini, soprattutto di quelli meno fortunati. “Il suo unico superpotere è regalare un sorriso ai bimbi ricoverati”, ci aveva raccontato. Non solo questo però, perché nei giorni scorsi, Batman ha fatto anche visita ai bambini di una scuola per parlare con loro di bullismo. Ma sui social, Salvatore è stato insultato e criticato e in suo aiuto è accorso “Spiderman Casteddu” che sulla propria pagina Facebook ha manifestato il suo profondo dispiacere.

“A queste persone voglio solo provare a spiegare il sacrificio e l’impegno che ci vuole per fare queste azioni. A volte si perdono giornate di lavoro, quindi soldi, per andare a trovare anche un solo bambino che magari al momento non se la passa molto bene.

Non è facile sopportare insulti urlati da ignoranti che non sanno niente di noi. Ci tengo a dire che non è una carnevalata. Sono persone prive di fantasia, ignoranti, incapaci di dare una mano a chi ne ha più bisogno, o semplicemente a contraccambiare un sorriso. A loro auguro solo ti trovare la serenità e l’intelligenza di aprire gli occhi. Provate ad andare oltre ai pregiudizi e le apparenze.

Noi comunque continuiamo imperterriti nel nostro progetto. I sorrisi di chi ci ama ci appagano abbastanza. Grazie mille per il vostro tempo e sostegno”.