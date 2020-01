Sassari. Lavori di manutenzione. Il Comune chiede al Ministero dell’Interno oltre 500mila euro

527mila 720 euro è la cifra chiesta dal Comune di Sassari, sulla base dell’ultima Finanziaria, al Ministero dell’Interno per alcuni lavori di progettazione e di messa in sicurezza che interesseranno il rio Giuncheddu, il ponte Rosello e il viadotto Don Sturzo.

Di: Antonio Caria

527mila 720 euro è la cifra chiesta dal Comune di Sassari, sulla base dell’ultima Finanziaria, al Ministero dell’Interno per alcuni lavori di progettazione e di messa in sicurezza che interesseranno il rio Giuncheddu, il ponte Rosello e il viadotto Don Sturzo.

Per il primo è previsto l'adeguamento dell'alveo naturale e la risagomatura per circa 2 chilometri, nel tratto tra la strada vicinale Gioscari-Rizzeddu e la strada provinciale 15.

Per il secondo sono previsti lavori per la messa in sicurezza, valutazione della vulnerabilità sismica e il risanamento conservativo e strutturale.

Per il terzo si procederà con la messa in sicurezza, la valutazione della vulnerabilità sismica, il risanamento conservativo, strutturale e accessorio, necessario per interrompere il processo di degrado legato al passare del tempo.