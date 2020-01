Sbarchi di stranieri: la polizia arresta un algerino

Sono 91 gli algerini identificati e sottoposti a controlli medici

Di: Redazione Sardegna Live

In questi ultimi due giorni, a seguito del ritrovamento dei cittadini stranieri nelle varie località del Sud-Sardegna da parte degli agenti del commissariato di Carbonia, dei carabinieri e della guardia di finanza, sono stati trasferiti nella C.P.S.A. di Monastir 91 algerini (90 uomini e una donna). Per gli stessi è stata avviata la procedura che consiste nell’attenta osservanza delle misure di antiterrorismo.

Dalla mattinata di ieri sono state effettuate le visite da parte dei medici della Assl, tutti gli algerini sono stati identificati e sono stati svolto dei controlli di sicurezza da parte dei poliziotti della polizia scientifica e dell’ufficio immigrazione della questura di Cagliari.

Le operazioni sono state svolte con l’ausilio del XIII Reparto Mobile Sardegna che si sono occupati della sicurezza e delle scorte verso il porto di Cagliari di coloro ai quali è stato notificato l’ordine di respingimento del Questore e che si sono imbarcati per varie destinazioni della penisola.

Proprio grazie a questa attività di identificazione, gli agenti hanno potuto accertare che, Hamade Nabil, algerino, classe 1972, uno degli stranieri sbarcati in queste ultime ore, in particolare uno tra i cinque rintracciati a Carloforte nelle serata di ieri, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2017 (per l’espiazione di 1 anno, 8 mesi e 17 giorni), nonché di un ordine di esecuzione di custodia cautelare in carcere, emanati a seguito di attività di indagine della Procura di Bologna, entrambi per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. A seguito degli ulteriori approfondimenti compiuti dagli investigatori della squadra mobile, Nabil è stato accompagnato alla casa circondariale di Uta.