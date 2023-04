Cagliari. Ruba superalcolici al centro commerciale, ma gestori non sporgono denuncia

Per il giovane è arrivata la denuncia da parte dei carabinieri, ma non si arriverà a un procedimento penale

Di: Redazione Sardegna Live

Aveva sottratto bottiglie di super alcolici da un esercizio commerciale di Cagliari. Così ieri un 26enne marocchino, con precedenti denunce a carico, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Sezione Radiomobile.

Nel pomeriggio di ieri, in Viale La Playa, il giovane è stato sottoposto a controllo dai militari, dopo una richiesta di intervento, all'interno del centro commerciale Iperpan. Il furto era stato eseguito in concomitanza con un complice datosi alla fuga.

Il 26enne è stato altresì trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 cm, che è stato sottoposto a sequestro. L'intera refurtiva è stata restituita ai gestori del supermercato che non hanno formalizzato una querela per il furto, per cui non si arriverà ad un procedimento penale.