Uccise compagno di cella a Bancali, assolto per maltrattamenti a Oristano

Per Giuseppe Pisano riconosciuta ancora l'infermità mentale

Di: Redazione Sardegna Live

Giuseppe Pisano, il detenuto che nel luglio 2022 uccise il compagno di cella, Graziano Piana, nel carcere di Bancali, spaccandogli la testa con uno sgabello, ed assolto per infermità mentale, è stato dichiarato incapace di intendere e di volere anche dal Tribunale di Oristano, dove oggi era a processo per maltrattamenti in famiglia e ubriachezza molesta.

Proprio per quei reati Pisano era stato arrestato il 26 luglio ad Austis e trasferito nel carcere di Bancali. Pochi istanti dopo essere stato rinchiuso in cella, aveva aggredito e ucciso il compagno che dormiva nel letto. Per quel delitto Pisano, assistito dall'avvocato Simone Vargiu, un mese fa è stato assolto dal Tribunale di Sassari perché ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere. Il giudice, ritenuta la pericolosità sociale di Pisano, ha disposto come misura cautelare il ricovero in una struttura sanitaria Rems.