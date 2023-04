Calasetta, truffa online ai danni di un pensionato

Denunciati due giovani

Di: Alessandra Leo

Aveva messo in vendita su un sito online la propria imbarcazione e due cittadini indiani, rispettivamente di 23 e 21 anni, residenti a Brescia, lo hanno contattato accettando le condizioni di vendita senza batter ciglio.

Così il 77enne pensionato di Calasetta, come gli avevano richiesto i giovani, si è recato presso lo sportello bancomat dal quale di solito compie i propri prelievi e ha eseguito le operazioni che gli venivano dettate telefonicamente dagli impostori. Al termine delle anomale digitazioni, si è reso conto di non aver arricchito il proprio bilancio ma di averlo semmai impoverito di ben 500 euro.

L’uomo ha sporto immediatamente denuncia presso i Carabinieri della locale stazione che questa mattina, a seguito di un’accurata indagine, hanno denunciato i due giovani alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata in concorso.

I soldi comunque non torneranno purtroppo in mano al pensionato in quanto i truffatori risultano essere nullatenenti.