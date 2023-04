Cagliari. Pizze non autorizzate e lavoro in nero: attività sospesa e oltre 13mila euro di multa

Controlli a tappeto nei locali dei quartieri Marina e Stampace

Di: Alessandra Leo

Produzione di pizze senza aver preventivamente notificato all'autorità sanitaria competente e presenza di 3 lavoratori in nero su 8.

Sono state queste le contestazioni per cui in un pub di Cagliari è stata sospesa l’attività e il titolare è stato sanzionato per 13.300 euro.

Nel corso di un servizio coordinato svolto ieri pomeriggio, che ha visto la partecipazione di carabinieri delle Stazioni di Stampace e Pirri, unitamente a militari della Sezione Operativa della Compagnia, del Nas e del Nil di Cagliari, sono stati effettuati controlli presso alcuni locali dei quartieri Marina e Stampace, maggiormente interessati dal fenomeno della movida.