Cagliari. Fisascat: domani sciopero di 270 lavoratori dei servizi in appalto di pulizia

Cagliari domani sciopero lavoratori

Di: Redazione Sardegna Live

Sciopero e mobilitazione domani, dalle 10 alle 13, davanti alla sede del rettorato in via Università a Cagliari. I 270 lavoratori dei servizi in appalto di pulizia dei locali dell’Università, del Comune e del Tribunale di Cagliari, dell’Autorità portuale, dell’Argea e delle scuole della Sardegna (ex lavoratori socialmente utili), incrociano le braccia. Ormai da tempo non ricevono gli stipendi con regolarità.

«Nonostante le nostre sollecitazioni la società cooperativa che gestisce i servizi continua a non rispettare leggi e norme contrattuali, così come il Cns, consorzio aggiudicatario dell’appalto, non interviene per ripristinare le regolec, hanno detto Nella Milazzo (Filcams Cgil) e Monica Porcedda (Fisascat Cisl).

I sindacati hanno chiesto più volte alle committenti di revocare l’affidamento dell’appalto, scaduti da tempo che vanno in proroga da tempo, ma solo alcune hanno mostrato disponibilità a risolvere il problema.

«Dal 2014 stanno lottando per ricevere gli stipendi puntuali, retribuzioni sotto la soglia della povertà che non consentono di arrivare a fine mese figuriamoci riceverlo dopo due mesi, come sta succedendo.

Alcuni lavoratori sono costretti a lavorare 7 giorni su 7, la maggior parte di loro e da anni che non riesce ad andare in ferie per più di un paio di giorni alla volta, ma soprattutto ogni volta che le chiedono ricevono la stessa risposta “non possiamo mandarti in ferie”.

I lavoratori sono disperati e stanchi, di subire senza vedere una soluzione, perché chi potrebbe risolvere il problema non lo fa».

Le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl e Filcams Cgil sono al fianco dei lavoratori e chiedono «risposte, sono stanche del mancato rispetto degli accordi presi, negli ultimi anni hanno sottoscritti tantissimi verbali anche presso la prefettura di Cagliari con la presenza di un funzionario dell’Ispettorato del lavoro dove l’azienda aveva garantito il pagamento puntuale delle retribuzioni, rivedere i carichi di lavoro anche questo è stato segnalato ma chi deve far rispettare il capitolato d’appalto sembra non vedere certe cose, avevano sottoscritto nel verbale del 2018 che avrebbero fatto fruire delle ferie e dei permessi degli anni precedenti ma anche questo non è stato rispettato per tutti».

Le segretarie Filcams e Fisascat denunciano che: «non sono stati pagati gli stipendi di dicembre e in alcuni servizi la tredicesima e a questo si aggiungono continue irregolarità nel godimento di ferie e permessi, con ulteriori disagi per i lavoratori” i quali non hanno piu’ le risorse neppure per recarsi a lavoro, noi non ci fermeremmo fino a quando non verranno rispettati i diritte dei lavoratori».