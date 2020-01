Alghero. Vaccaro incontra una delegazione di tassisti: “Iniziato un confronto positivo”

L’Assessora comunale: “Andare incontro alle esigenze dei lavoratori”

Di: Antonio Caria

La carenza di aree riservate presso punti di maggiore concentrazione, quali gli Ospedali Civile e Marino, la creazione di stalli in prossimità degli alberghi nella zona del Lido, lo spostamento degli stalli da Piazza Sulis in via Kennedy e la lotta all’abusivismo.

Sono queste alcune problematiche che una delegazione di tassisti di Alghero ha evidenziato nel corso di un incontro con l’Assessora allo Sviluppo Economico, Giorgia Vaccaro, e a cui ha preso parte il Comandante della Polizia Locale, Carmelo Pais.

“É iniziato un confronto positivo con la categoria – queste le parole della Vaccaro – che rappresenta per la città un elemento di forza del sistema dei servizi, sia per i turisti che per gli algheresi. L’Amministrazione ha intenzione di andare incontro alle esigenze evidenziate dai tassisti, per quanto rientra nelle proprie possibilità, nell’ambito di una riorganizzazione delle aree di sosta”.