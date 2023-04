Domenica delle Palme con pioggia e temporali

Le previsioni per i prossimi giorni

Di: Redazione Sardegna Live

IN SARDEGNA. Previsioni per domenica 2 aprile 2023 - Cielo nuvoloso, con precipitazioni localmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori sud-occidentale e nord-orientale dell'Isola, precipitazioni deboli altrove. Temperature: in lieve o moderato calo, fino a sensibile sul settore sud-occidentale. Venti: deboli o moderati occidentali; sino a forti sulle coste esposte. Mari: agitato sui settori occidentali, mossi altrove.

Previsioni per lunedì 3 aprile 2023 - Cielo nuvoloso, con precipitazioni deboli, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori sud-occidentale e nord-orientale dell'Isola. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve o moderato aumento. Venti: deboli o moderati settentrionali. Mari: generalmente molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi - Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili precipitazioni. Le temperature saranno in lieve o moderata diminuzione. I venti soffieranno deboli o moderati settentrionali. I mari saranno da mossi o molto mossi.

FONTE: Arpas Sardegna

Nel video: nevica a Fonni. Domenica 2 aprile