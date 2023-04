Quartu, dal rendiconto della Giunta spunta un "tesoretto" di oltre 11 milioni

Un maxi avanzo reso per la Giunta Milia

Di: Redazione Sardegna Live

La Giunta comunale di Quartu Sant'Elena ha approvato lo schema di rendiconto di gestione per l'anno 2022, entro i tempi di legge previsti che consentiranno all'Amministrazione di arrivare puntuale per il terzo anno consecutivo all'approvazione definitiva, prevista entro il 30 aprile dopo il passaggio in Consilio comunale. Il risultato gestionale, comprensivo di Conto del bilancio, Conto economico e Stato patrimoniale è stato licenziato dalla Giunta con delibera n. 62 e presenta un risultato di amministrazione pari a 114 milioni e 518 mila euro.

Le parti vincolate da leggi o vincoli di varia natura valgono 30 milioni e 680 mila euro, mentre le parti accantonate ammontano a 72 milioni e 377 mila euro. La parte disponibile, costituente l'avanzo libero è pari a 11 milioni e 367 mila euro. Un 'tesoretto' che supera quello dell'esercizio dell'annualità 2021 e che è stato possibile raggiungere grazie a un meticoloso lavoro di pulizia e stralcio dei residui attivi più vetusti dal Bilancio da parte degli uffici comunali.

Particolarmente incisiva è stata l'azione di riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti a fine esercizio e la verifica dei requisiti che ne hanno determinato la cancellazione o il mantenimento. Sono stati espunti dalle scritture contabili i crediti di dubbia esigibilità per un totale di 26 milioni di euro con correlata iscrizione all'attivo dello stato patrimoniale, con la riserva di ulteriori e successive azioni di recupero finalizzate alla riscossione. Si è anche proceduto a variare l'ammontare del Fondo Pluriennale Vincolato al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.