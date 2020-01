Lanusei. Carenza di giudici: udienze rinviate anche a fine anno

Due giudici tra febbraio e aprile lasceranno Lanusei

Di: Reazione Sardegna Live

La situazione del palazzo di giustizia di Lanusei è drammatica. Le udienze che si stanno svolgendo i questi giorni vengono rinviate addirittura a fine anno.

Tempi d’attesa biblici per imputati che sperano in un’assoluzione o parti lese che auspicano condanne o risarcimenti. I disagi sono dovuti al fatto che non ci sono abbastanza giudici che possano prendersi carico dei vari fascicoli e portare avanti le udienze.

Il prossimo mese Nicola Clivio lascerà l’Ogliastra e partirà per Milano, ad aprile anche Gianpaolo Piana tornerà a Sassari. Nicole Serra invece è in maternità e riprenderà ala lavoro tra qualche settimana. Da settembre invece Paola Murru non potrà più ricoprire il ruolo di presidente del tribunale, per scadenza termini, e dovrà decidere se cambiare sede o ricoprire un ruolo minore.

Ma a far paura è il fatto che nessun giudice ha richiesto il trasferimento nel palazzo di Lanusei. A oggi non è nemmeno possibile costituire il collegio perché non ci sono magistrati.