Strade provinciali trappole per gli automobilisti: la denuncia di un lettore

Segnaletica assente e troppe buche sulle strade tra Macomer e Scano Montiferro

Di: Stefano Soro

La sicurezza degli automobilisti passa, in maniera importante, anche per la manutenzione delle strade. Ed è per questo che un nostro lettore ci ha segnalato le pessime condizioni di due arterie provinciali tra Macomer e Scano Montiferro, con l’auspicio che ci sia un intervento da parte dell’ente preposto.

Nello specifico, sulla Strada Provinciale 43 sono diverse le buche, alcune delle quali sono diventate piuttosto pericolose e difficili da evitare quando si incrociano altre auto. Ma anche le banchine non sono da meno: alte e non transitabili per via di rami di alberi caduti in seguito alle nevicate. A tutto questo va aggiunto che sono assenti sia la segnaletica orizzontale sia quella verticale. Inoltre, le barriere sono danneggiate o assenti e nelle giornate di forti piogge la strada rischia di trasformarsi in un vero e proprio fiume.

Non va meglio nella Strada Provinciale 78, anche questa costellata di numerose buche. Una di queste, in una delle curve, è stata appositamente segnalata ma è presente da ormai tre anni. La segnaletica, sia orizzontale che verticale, risulta assente e – come segnalatoci dal lettore – nelle notti invernali e di fitta nebbia gli automobilisti sono costretti a fare affidamento sull’erba presente nella banchina. Proprio il mancato sfalcio della vegetazione non permette all’acqua piovana di defluire, provocando quindi allagamenti della sede stradale.

Le foto della Strada Provinciale 43

Le foto della Strada Provinciale 78