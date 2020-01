Scontro tra Rocco Siffredi e Max Felicitas: polemiche roventi e insulti sui social tra i due porno attori. VIDEO

Inizialmente amici, ora continuano a provocarsi a vicenda con insinuazioni e risposte al ‘veleno’

Di: Alessandro Congia

La notizia rimbalza anche su tgcom24.mediaset, che di fatto riporta il botta e risposta a distanza tra il divo del porno Rocco Siffredi e l'astro nascente del settore, Max Felicitas, colui che ha scoperto e lanciato la giovane pornostar sarda Martina Smeraldi, poi richiesta da Siffredi.

Ad accendere la scintilla dello ‘scontro’ mediatico, è stato Siffredi che in una diretta social aveva messo in dubbio l'eterosessualità del collega Max Felicitas.

Pronta e secca la risposta del giovane pornoattore che in queste ore ha deciso di rispondere con un video su Instagram: "C’è un anziano porno attore italiano che vive all’estero che continua a usare il mio nome per farsi pubblicità e tentare di rimanere attivo almeno sui social". E ancora Max: "Vorrei dirgli di godersi le sue mitiche glorie passate ed andare in pensione perché carissimo io sono il futuro".

E quindi, Felicitas, ha proseguito: "Ragazzi glielo ripeto, basta usare il mio nome, e soprattutto io sono Max Felicitas e non sono l’erede di nessuno, tanto meno di un attempato che nel 2020 fa video con due donne e 70 uomini". E in più ha citato alcuni numeri "importanti": "Xvideos dice che sono il quarto pornoattore più forte al mondo. Sono il pornoattore uomo con più follower su Instagram al mondo e conto più di 300 milioni di visualizzazioni sui miei video".

Dopo una fase di reciproci complimenti tra i due pornoattori erano già scattate le prime scintille Qualche settimana fa Rocco Siffredi aveva attaccato l'altro: "Si spaccia per mio erede. Non potrà mai esserlo".

"Mai affermato di essere l’erede di nessuno", era stata la replica di Max Felicitas.

VIDEO